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11:50, 1 февраля 2021 года В Долгом установили подозреваемого в субботнем убийстве Помогли слаженные действия следователей и полицейских.





Убийство произошло в минувшую субботу. Жертва – 32-летний мужчина – скончался от ножевых ранений по дороге в больницу. В рамках расследования уголовного дела правоохранителям удалось выйти на 51-летнего местного жителя и задержать его. Под тяжестью улик мужчина сознался в убийстве.



По предварительным данным следствия, между двумя людьми вспыхнула ссора возле одного из сельских кафе. Конфликт дошел до того, что нетрезвый мужчина вытащил нож и нанес им несколько ударов оппоненту.



Расследование уголовного дела продолжается – сообщает сайт регионального СУ СК.





Артём Ежаков



