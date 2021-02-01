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12:08, 1 февраля 2021 года

Плюсы и минусы удалёнки

В конце 2020 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную работу. Закон был подписан президентом и вступил в силу 1 января 2021 года. О плюсах и минусах удаленной работы в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал руководитель Государственной инспекции труда в Орловской области — главный государственный инспектор труда в Орловской области Андрей Усиков.


Кто такой удаленный сотрудник?
 
- 8 декабря 2020 года президентом был подписан закон № 407 ФЗ, который регламентирует отношения между работодателем и работником, работающим удаленно, дистанционно. Дистанционный сотрудник это работник, который работает по удаленной схеме. Согласно трудовому законодательству должен быть заключен трудовой договор либо дополнительное соглашение к трудовому договору, где более подробно прописан функционал работника и ответственность работодателя перед работником.
 
Каковы плюсы и минусы удалёнки?
 
- Плюсы для работодателя: ему не нужно создавать рабочее место, ему нужно просто обозначить тот функционал, который должен выполнять работник. Плюсы для работника: он не привязан к рабочему месту, он непосредственно выполняет те задачи, которые перед ним ставит работодатель. При этом оговаривается периодичность выхода на связь работника с работодателем. Прописанный в трудовом законодательстве восьмичасовой рабочий день не регламентируется. Достаточно получать задание и отчитываться о его выполнении. Считается, что работник выполняет свой восьмичасовой рабочий день.
 
Обязан ли работодатель заручиться согласием сотрудника о переводе его на удалённую работу?
 
- Для перевода работника на удаленную работу необходимо обязательное согласие обеих сторон. Но при чрезвычайной ситуации, как в случае с пандемией, согласия работника не требуется. Работодатель принимает решение и издает дополнительные нормативно-трудовые акты. При этом работодатель обязан обеспечить работника всем необходимым, то есть создать ему рабочее место - это может быть компьютер, программное обеспечение и так далее. Работник может использовать свою технику, но это должно быть обозначено в трудовом договоре, также как и оговорено возмещение затрат: использование техники, затраты на электроэнергию и так далее. И работодатель обязан возместить все затраты.
 
Если ни работодатель, ни работник не могут обеспечить технически удаленную схему работы, то работник переводится в режим простоя, при этом ему выплачивается заработная плата в размере не менее двух третей должностного оклада ежемесячно - это защищено трудовым законодательством.
 
Повлечет ли за собой удаленная работа уменьшение заработной платы?
 
- Это никак не влияет на размер заработной платы, так как работник, работающий дистанционно, является таким же работником как тот, что работает непосредственно на рабочем месте. Работодатель обязан в полной мере выполнять все свои обязательства, прописанные в трудовом договоре.
 
Что может стать причиной увольнения сотрудника, который работает на удаленке?
 
- Причиной расторжения трудового договора с сотрудником, находящимся на удалёнке, может послужить невзаимодействие без уважительных причин работника с работодателем, не выход на связь с работодателем в течение двух суток, а также по личной инициативе работника, если он напишет заявление.



Анна Вайсергисер
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