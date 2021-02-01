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12:19, 1 февраля 2021 года В Орловской области работает «Социальное такси» Это проект благотворительного фонда «Содействие». Он помогает людям с онкологическими заболеваниями доехать до медучреждения. Корреспондент ГТРК «Орел» пообщались с водителем такси и пассажирами.





Это очень тяжело иметь в анамнезе онкологию, передвигаться с трудом, бояться заразиться ковид и при этом ездить к врачу на общественном транспорте. Это орловчанка Надежда Евсеева знает как никто. Для нее и таких, как она - подопечных фонда «Содействие», и был создан проект «Социальное такси». Как отметила Надежда, услуга очень удобная, такси ждет в назначенное время. Возит подопечных фонда, как правило, Олег Репичев. Основные маршруты - онкодиспансер, поликлиники медицинские центры. В день получается несколько поездок. Олег Репичев, водитель социального такси: «Фонд «Содействие» делает мне заявку, просит отвезти или забрать из какого-либо центра, я выполняю их условия». В период пандемии оказались востребованы и другие онлайн-проекты благотворительного фонда «Содействие». Среди них – «Открытый диалог», цель которого найти ответы на наболевшие вопросы. Татьяна Пономарева, руководитель благотворительного фонда помощи людям с онкологическими заболеваниями «Содействие»: «В прошлом году самыми актуальными вопросами были – лекарственное обеспечение, с которым были проблемные моменты. Мы адресовали эти вопросы в государственные учреждения и выходили на губернатора, чтобы эффективно решить проблему лекарственного обеспечения». Востребованным стал проект «ЛФК», предназначенный для женщин 65+ после рака груди. Эти занятия проводятся с тренером онлайн на платформе Zoom.





Елена Литинская



