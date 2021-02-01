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12:25, 1 февраля 2021 года

Орловцам напомнили, как бесплатно пересесть с автобуса на трамвай

Из-за ремонта Красного моста трамваи перестали ездить в Железнодорожный район.


Пересадка с автобусных маршрутов № 1т «Железнодорожный вокзал – Трамвайное депо», № 3т «Ул. Пушкина – Универмаг», № 4т «Школа №35 – Завод им. Медведева» на трамвай № 3 «Трамвайное депо — Завод Химмаш» будет бесплатной при предъявлении билета об оплате в предыдущем транспорте в течение получаса. Эта схема работает и при обратной пересадке – с трамвая на автобус.

Маршрут № 1т не обслуживается кондуктором. Посадка будет осуществляться через переднюю дверь – сообщает сайт мэрии Орла.


Артём Ежаков
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