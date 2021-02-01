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12:35, 1 февраля 2021 года Следователи изучат обстоятельства нападения стаи бездомных собак на орловчанку Инициирована доследственная проверка.





Предварительно установлено, что одно из животных укусило девушку. Пострадавшей была своевременно оказана медицинская помощь. Инцидент произошел в Советском районе Орла.



Следователям предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям и/или бездействию должностных лиц, отвечающих за отлов бродячих собак. По результатам проверки будет дано соответствующее процессуальное решение – сообщает сайт регионального СУ СК.





Артём Ежаков



