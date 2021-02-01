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12:40, 1 февраля 2021 года

В Орле наградили отличившихся жителей региона

Торжественная церемония прошла сегодня в областном правительстве.


Награды вручал губернатор Андрей Клычков. Также на церемонии присутствовал спикер областного совета Леонид Музалевский.

Список награжденных:
 
Станислав Линьков, руководитель регионального отделения ассоциации студенческих спортивных клубов России, вручена благодарность Президента Российской Федерации;
Группа орловских волонтеров, представители молодежных и общественных организаций награждены грамотами к памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе»;
Елена Сенько, председатель региональной Общественной палаты, награждена медалью Центральной избирательной комиссии;
Татьяна Иконникова, начальник регионального управления ЗАГС, награждена почетной грамотой Губернатора;
Эльвира Псарёва, начальник областной нотариальной палаты, награждена почетной грамотой Губернатора;
Коллектив Орловской дистанции электроснабжения Московской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала РЖД, награжден Благодарностью Губернатора;

В списке награжденных также оказалась ученица 5-ого класса Кромской средней общеобразовательной школы Вероника Чепурина – в конце прошлого года она стала лауреатом 1-й степени престижного Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов», сообщает сайт областного правительства.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области



Артём Ежаков
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