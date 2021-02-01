Главная » Новости



12:55, 1 февраля 2021 года Орловцам предлагают увидеть Маугли постапокалиптического мира Киплинга на новый лад пересказали режиссер-постановщик Сергей Пузырёв, композитор Андрей Григорьев и балетмейстер Светлана Щекотихина. Премьера экшн-мюзикла состоялась в театре «Свободное пространство». Корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич оценила постановку.





В каменных джунглях постапокалиптического мира опасны все - и люди, и звери. На сцене «Свободного пространства» - спектакль-мюзикл «Маугли 2092». Действующие лица те же, что и в книге Киплинга. Меняется только место действия: это старый, разрушенный город, который поделили между собой волки, бандерлоги, рыжие псы. Тему постапокалипсиса режиссер и автор инсценировки Сергей Пузырёв считает актуальной. Сергей Пузырёв, режиссер-постановщик: «Мир цикличен, и обычно на руинах одной цивилизации возникает новая, и в основе этой новой цивилизации лежат всё те же известные основополагающие законы - законы добра, справедливости, любви, дружбы». Дружба с волками начинается у маленького Маугли, когда погибает его мать, и ребенка берет под свою защиту волчица Ракша. Роль маленького Маугли исполняет шестилетняя артистка Ярослава Симонова, для которой, как выяснилось, это вовсе не дебют, и она очень серьезно готовилась к роли – много раз прослушав аудиосказку. Багира (Елена Симонова) и Балу (Альберт Мальцев) на сцене, как и в книге, опекают и учат подросшего Маугли выживать и всегда помнить самый важный закон джунглей – «Мы с тобой одной крови». Роль подросшего Маугли исполнил молодой актер - новое в театре лицо - Евгений Винник. Как стать своим среди чужих, он теперь знает точно. Евгений Винник, исполнитель роли Маугли: «Быть искренним, добрым и знать, зачем ты здесь находишься». Все герои мюзикла, конечно, поют - и Ракша, и Багира, и Балу, и Шерхан. У каждого своя музыкальная тема и партия, которая сразу все расставляет по местам, подчеркивая характер героев. Музыку к спектаклю написал Андрей Григорьев, исполнивший роль Акелы. Андрей Григорьев, композитор, исполнитель роли Акелы: «Не искали новых звуков, хотели просто передать напряженную атмосферу обычными инструментами оркестра». Нельзя не отметить и удивительные костюмы, и суперсложный грим, под которым не так просто узнать хорошо знакомых актеров. И поскольку театр - это вечный вопрос, ответ - насколько мы добры, милосердны, верны данному слову - будем искать сами.





Эва Стасюлевич



