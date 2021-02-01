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14:21, 1 февраля 2021 года

Антон Гомозов продолжает бороться за звание «Учителя года России»

В минувшую пятницу он стал одним из 15 лауреатов конкурса.


Теперь учителю истории и обществознания лицея № 16 города Орла предстоит проявить себя в ходе испытаний «Классный час» и «Мастер-класс», после которых в конкурсе останется пятерка лучших.

Финал «Учителя года России – 2020» состоится завтра, 2 февраля. В рамках последнего испытания претенденты ответят на вопросы прессы, родителей учеников, школьников, студентов педагогических вузов и собственных коллег. Победитель войдёт в состав коллегиальных органов при Минпросвещения РФ – сообщает портал «Российское образование».


Артём Ежаков
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