Наблюдать за ходом реконструкции дорог орловцы могут в Интернете

|
|
|Главная » Новости
14:52, 1 февраля 2021 года
Наблюдать за ходом реконструкции дорог орловцы могут в ИнтернетеОб этом сообщает информационный портал Орловской области.
Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» запустил приложение в социальной сети, где доступна интерактивная карта с дорогами, которые в данный момент ремонтируют, их протяженность, состояние процесса.
Кроме того, в рамках национального проекта разработано и запущено мобильное приложение «Госуслуги.дороги». Данное приложение позволяет на интерактивной карте просматривать список объектов, на которых ремонтные работы ведутся, завершены и запланированы.
Орловское Информбюро