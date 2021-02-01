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14:52, 1 февраля 2021 года Наблюдать за ходом реконструкции дорог орловцы могут в Интернете Об этом сообщает информационный портал Орловской области.





Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» запустил приложение в социальной сети, где доступна интерактивная карта с дорогами, которые в данный момент ремонтируют, их протяженность, состояние процесса.



Кроме того, в рамках национального проекта разработано и запущено мобильное приложение «Госуслуги.дороги». Данное приложение позволяет на интерактивной карте просматривать список объектов, на которых ремонтные работы ведутся, завершены и запланированы.





Орловское Информбюро



