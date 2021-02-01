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14:56, 1 февраля 2021 года

В Орловской области полицейскому вменяют мошенничество

Следственный комитет возбудил уголовное дело.


По предварительным данным, в августе прошлого года сотрудник ОМВД по Залегощенскому району обманом, с использованием служебного положения, получил от женщины 15 тысяч рублей за помощь в сдаче теории на водительском экзамене. Деньгами подозреваемый распорядился по собственному желанию. Преступление было выявлено оперативно-розыскной частью собственной безопасности регионального УМВД.

По данному факту главой областного управления инициирована проверка. По её итогам сотрудник будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел – сообщает пресс-служба регионального УМВД.


Артём Ежаков
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