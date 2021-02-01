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14:55, 1 февраля 2021 года Андрей Клычков о закрытии Красного моста: задача - максимально организовать движение транспорта Красный мост в Орле закрыт на ремонт до ноября 2022 года. Тему закрытия переправы через Оку обсудили на аппаратном совещании в администрации Орловской области.





Сегодня многим орловцам пришлось искать новые маршруты. Красный мост закрылся на реконструкцию. Центр города в утренний час-пик встал в пробке.



На сегодняшнем совещании в администрации области губернатор Андрей Клычков отметил, что к длительному ремонту необходимо подойти со всей серьезностью.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сейчас стоит задача максимально организовать движение транспорта, чтобы никаких сбоев не было. В том числе с учетом снежного покрова и ожидаемых снегопадов».

Движение и личного транспорта, и пассажирского переместилось на другие улицы. Пути объезда организованы по улицам Фомина, 3-й и 4-й Курской, Гагарина, Розы Люксембург, мосту Дружбы. Остановку общественного транспорта от универмага перенесли к Дому быта, появился остановочный павильон на улице Фомина. И с сегодняшнего дня Фомина и 4-я Курская стали односторонними. Власти областного центра обещают в ручном режиме контролировать фазы светофоров, а также транспортные потоки, чтобы оперативно устранять недочеты. Схемы объезда для личного транспорта и измененные маршруты движения общественного транспорта можно увидеть здесь.



Ранее анонсировался ремонт дорог, по которым во время реконструкции Красного моста будет осуществляться объезд.





Орловское Информбюро



