Главная » Новости



17:38, 1 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Орле закрыли Красный Мост. Власти обещают все возникающие сложности решать оперативно в «ручном режиме». Тему обсудили и в администрации области.



- 163 новых случая ковид-инфицирования. Сейчас от коронавируса лечатся около 3 тысяч орловцев.



- До больницы и назад - на специальном транспорте. Благотворительный фонд взял на себя транспортные проблемы онкологических больных.



- Как приблизить сроки капитального ремонта кровли многоквартирного дома? Ответ – в выпуске.



- «Свободная стая» «Свободного пространства» подарила зрителям сказку в современном прочтении.



- Орловского историка отметили на конкурсе «Учитель года».



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



