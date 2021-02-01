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15:40, 1 февраля 2021 года В Орле изменят маршрут автобуса №4т Он будет курсировать до железнодорожного вокзала.





Ранее планировалось, что автобусы №4т будут ездить от школы № 35 до завода имени Медведева и наоборот. Сегодня мэрия Орла сообщила, что ТТП поручено увеличить маршрут до железнодорожного вокзала.



Обслуживать линию будут два «Вектора Next». Они появятся на улицах города в середине этой недели.





Артём Ежаков



