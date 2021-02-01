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16:37, 1 февраля 2021 года В Орловской области 552 человека получили оба компонента вакцины «Спутник V» Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.





Данные о проводимой в области вакцинации озвучил заместитель главы регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев. По его словам, всего было привито 4 808 человек, 552 орловца получили оба компонента вакцины.



На данный момент в область поступило 21 779 доз «Спутника V». Между прививочными кабинетами распределено 20 479 из них. Из 1 300 доз создан оперативный резерв.



Первый этап вакцинации завершили 976 медиков, 214 педагогов и 193 работника соцсферы. Также первый компонент вкололи 1 279 орловцам старше 60 лет. Процедура осуществляется в 18 лечебных учреждениях, работают 3 передвижных прививочных комплекса.



Свободный коечный фонд в регионе составляет 34%, или 637 мест. Всего в области развернуто 1 866 коек – сообщает пресс-служба регштаба.





Артём Ежаков



