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16:37, 1 февраля 2021 года

В Орловской области 552 человека получили оба компонента вакцины «Спутник V»

Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.


Данные о проводимой в области вакцинации озвучил заместитель главы регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев. По его словам, всего было привито 4 808 человек, 552 орловца получили оба компонента вакцины.

На данный момент в область поступило 21 779 доз «Спутника V». Между прививочными кабинетами распределено 20 479 из них. Из 1 300 доз создан оперативный резерв.

Первый этап вакцинации завершили 976 медиков, 214 педагогов и 193 работника соцсферы. Также первый компонент вкололи 1 279 орловцам старше 60 лет. Процедура осуществляется в 18 лечебных учреждениях, работают 3 передвижных прививочных комплекса.

Свободный коечный фонд в регионе составляет 34%, или 637 мест. Всего в области развернуто 1 866 коек – сообщает пресс-служба регштаба.


Артём Ежаков
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