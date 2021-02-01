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16:37, 1 февраля 2021 года Под Орлом активисты организовали подвоз воды в деревню В населенном пункте, который находится всего в десяти километрах от города, никогда не было центрального водоснабжения.





В деревне Лесная Орловского района, где почти 60 жителей, нет водонапорной башни. Много лет люди набирали воду в колодцах, но те за последний год обмелели. Временное решение проблемы нашли активисты ОНФ: совместно с местными властями организовали подвоз воды.



Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Это действительно серьезная проблема, когда люди зимой топили снег, летом собирали сточные воды для того, чтобы просто использовать. Питьевую воду привозили из города, но, к сожалению, не у всех есть такая возможность. Здесь есть еще люди нетрудоспособные, которым тяжело передвигаться».

Чиновники организовали регулярный подвоз воды пару месяцев назад



Николай Головко, заместитель главы администрации Орловского района: «Вода набирается у МУП «Коммунальник», она проверена. Для того чтобы обеспечить качество воды, нами была приобретена бочка на 300 литров, мы ее моем все время, она чистенькая. Потому что когда в большой бочке возим, разбора воды нет, то есть опасность, что вода может испортиться. Поэтому мы купили хороший прицеп, машину и по графику воду подвозим».

Похожая проблема была в соседней Грачёвке. Сейчас там пробурили две скважины. Работы на завершающей стадии.



Михаил Кожухов, глава администрации Большекуликовского сельского поселения: «Сейчас делается документация, документация проектная уже на выходе. Вместе с новостроящимся поселком Лесная Поляна мы подключаем и существующую застройку - улицу Центральная».

Глава сельского поселения пообещал, что строительство водопровода будет включено в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». Правда, ждать, что вода придет в каждый дом, придется как минимум до 2023 года.





Юлия Сабельникова



