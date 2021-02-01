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17:12, 1 февраля 2021 года Почему лис нос укрывает, а енота тянет налево? Корреспондент ГТРК «Орел» пообщалась и с питомцами зоокомплекса Детского парка, и с теми, кто за ними ухаживает.





В зоокомплексе Детского парка живут 23 вида представителей фауны. Сколько всего питомцев, не говорят - мол, плохая примета. Но зато почти у каждого есть кличка. Животные сыты, питания им хватает. Зимой питомцы получают и витамины - звери, как и люди, нуждаются в них в холодное время года. Животные, кстати, бывают метеозависимы. По их поведению персонал Детского парка даже научился прогнозировать погоду.



Наталья Тышковец, директор Детского парка: «Если попугаи громко кричат и ведут себя более взъерошено, чем обычно, значит будет дождь. Если черно-бурый лис Венька носик прячет, значит будет похолодание».

Заходить на личную территорию разрешено только персоналу выставки - чтобы покормить, прибрать, поиграть и приласкать. Но потискать в руках, например, змей решаются далеко не все. Евгений Лизунков признается: для него это в радость, животных, особенно рептилий, любит с детства. Правда, дома у него живут не змеи, а хорьки.



А вот выгуливать на поводке енота любят все сотрудники парка. Да и он сам не прочь пробежаться по прохладному снежку, или даже на дерево залезть. А еще во время прогулок зверька тянет налево - возможно потому, что именно с левой стороны для них обустраивается новый дом - более современный и благоустроенный. Скоро зоопарк ждет переезд. Ремонтные работы должны завершиться до конца июля этого года.





Татьяна Тимохина



