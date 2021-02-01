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17:20, 1 февраля 2021 года

Возвращение вузов Орловской области к очному обучению утверждено оперштабом

Занятия в традиционном формате начнутся 8 февраля.


Противоэпидемиологические меры в высших учебных заведениях региона остаются. Ректоры доложили сегодня, что готовы возобновить занятия – помещения оборудованы рециркуляторами воздуха и санитайзерами, на входах будет проводиться замер температуры тела. Были предприняты и другие меры.
Владимир Масалов, и.о. ректора ОГАУ имени Н. В. Парахина: «С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции мы организовали разделение потока студентов в 3 смены по 795, 668 и 235 студентов соответственно, также скорректировали график перемен. Студенты заочной формы и аспиранты продолжат обучение в дистанционном формате».

Для иностранных студентов, вернувшихся на Орловщину, обязателен двухнедельный карантин. Только после него, при наличии отрицательного теста на коронавирус, они смогут вернуться к занятиям – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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