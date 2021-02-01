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17:39, 1 февраля 2021 года

Орловцы стали меньше болеть внебольничными пневмониями

Статистика была озвучена на сегодняшнем заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.


Согласно данным, представленным главой областного Роспотребнадзора Александром Румянцевым, на прошлой неделе на территории региона диагноз «внебольничная пневмония» ставился 542 раза. Это на 52 случая меньше, чем на позапрошлой семидневке. Коронавирус в случае с воспалением легких подтвердился у 378 человек – зарегистрировано уменьшение на 69 случаев. В случае с COVID-19 и внебольничными пневмониями, то оба диагноза за раз на прошлой неделе выявили в 69,7% случаев. Чаще всего воспалениями легких болеют взрослые – 99,4%.

Большинство внебольничных пневмоний диагностировано у орловцев в возрасте от 50 до 64 лет – 39,9%. От 60 лет и старше – 37,7%. От 30 до 49 лет – 19,4%. От 18 до 29 лет – 2,4%. От 7 до 14 лет – 0,3%. От 15 до 17 лет – 0,2%.От года до 6 лет – 0,1%.

Сайт областного правительства сообщает, что чаще всего фигурируемый диагноз ставится пенсионерам – 47,9%. Доля неработающих граждан, студентов, работников частных предприятий и образовательных учреждений – 23%. Рабочие – 15%. Работники медицинских организаций, в том числе обеспечивающий персонал – 7,9%. Служащие – 6%. Силовики – 0,8%. Воспитанники и учащиеся образовательных организаций – 0,4%.


Артём Ежаков
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