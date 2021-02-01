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17:49, 1 февраля 2021 года

Орел прожил первый день без Красного моста

Красный мост, соединяющий два берега Оки, закрыт на ремонт. Сегодня вступила в силу новая транспортная схема. Как с нововведением справились орловцы, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.


Движение по Красному мосту перекрыли для автотранспорта ровно в полночь 1 февраля. Утром горожане почувствовали изменения на себе. Общественный транспорт пошел в обход, но пешеходы пока еще могут воспользоваться привычной переправой – там сейчас строители возводят крытое ограждение. В конце апреля обещают построить временный пешеходный мост через Оку. Он будет шириной в три метра, крытый и с освещением.

Сегодня поток транспорта кардинально изменился. Новые пути объездов лучше продумать заранее и пешеходам и водителям. Улицы Фомина и 4-я Курская стали односторонними. Но сегодня многие автомобилисты по привычке пытались по ним проехать, не взирая на знаки. На Гагарина запретили парковку. Свой путь у троллейбусов - его проложили через Герценский и Тургеневский мосты. По ряду направлений предусмотрена пересадка. В течение 30 минут действителен чек, выданный в предыдущем транспортном средстве.

Для недавно отремонтированного моста Дружбы ближайшие два года станут настоящей проверкой на прочность. И со стороны Железнодорожного района, и со стороны Заводского именно сюда пошел поток транспорта.

Большинство орловцев понимают: надо потерпеть. Помимо терпения всем придется запастись вежливостью. Власти обещают в ручном режиме корректировать работу светофоров, чтобы максимально сократить простой в пробках.


Анна Вайсергисер
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