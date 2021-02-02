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6:10, 2 февраля 2021 года Пенсионный фонд сообщил о повышении социальных выплат С 1 февраля 2021 года увеличены некоторые виды социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России.





Прежде всего, на 4,9 % проиндексированы ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), которые получают более 196 тысяч орловцев. К ним относятся ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, члены семей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.



Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год.



На 4,9% проиндексирован входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме.

Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля 2021 года составит 1211,66 руб. в месяц. Перечень социальных услуг после индексации будет выглядеть следующим образом:



• предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 933,25 руб. в месяц),

• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 144,37 руб. в месяц),

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 134,04 руб. в месяц).



Помимо этого, с февраля увеличилось пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера. Проиндексированный размер выплаты составит 6424,98 рублей.



Пресс-служба отделения ПФР по Орловской области





Орловское Информбюро



