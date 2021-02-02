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8:45, 2 февраля 2021 года Орловских педагогов научат оценивать экзамены В региональном центре оценки качества образования стартовал «навигатор подготовки» экспертов предметных комиссий по ЕГЭ.





До 5 февраля обучения проходят учителя физики, французского и немецкого. Кандидаты в эксперты предметных комиссий проверят свои знания по специальным компетенциям и пройдут квалификационные испытания - в компьютерной форме. Что касается самих экзаменов, то основной период сдачи начинается 31 мая.





Мария Семак



