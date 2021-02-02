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9:16, 2 февраля 2021 года Орловщина готовится к летним пожарам Как только сойдет снег, в лесохозяйствах проверят и приведут в порядок минерализованные полосы.





В регионе насчитывается 2 500 километров минерализованных полос. В этом году проложат еще 200. В прошлом году на территории лесного фонда области дважды – с 28 марта по 22 мая и с 13 июля по 26 октября - вводился особый противопожарный режим. Зарегистрирован один лесной пожар. Было выявлено 24 нарушения правил пожарной безопасности. Общая сумма штрафов составила 67 тысяч рублей.





Мария Семак



