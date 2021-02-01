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21:20, 1 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Как Орёл прожил первый день без Красного моста? Какие работы уже ведутся, и как к реконструкции относятся жители Орла?



- Жителям оставшейся без воды деревни под Орлом помогли активисты. Организован подвоз воды.



- Почему лиса укрывает нос, а енота тянет налево? Мы пообщались с сотрудниками зоовыставки Детского парка и их подопечными.



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Вести-Орёл



