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20:43, 1 февраля 2021 года Для снятия ограничений с орловского общепита нужен недельный мониторинг Об этом заявил сегодня во время брифинга в социальных сетях глава региона Андрей Клычков.





По словам губернатора, на сегодняшнем заседании оперативного штаба обсуждался вопрос увеличения времени работы общепита до 02:00. Сейчас кафе и рестораны работают до 23:00. Свою позицию высказал Роспотребнадзор – он запросил ещё неделю для мониторинга ситуации с распространением болезни. Принимать решение о снятии временных границ будут в следующий понедельник на заседании оперативного штаба. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Здесь необходимо неделю потерпеть, провести мониторинг. Если будет дальше снижение – тогда мы просто отпустим эти ограничения и представители этого бизнеса смогут планировать свою работу».





Артём Ежаков



