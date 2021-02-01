Главная » Новости



20:51, 1 февраля 2021 года В Орле будут перенастраивать светофоры Об этом заявил сегодня глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сейчас нам необходимо после закрытия Красного моста в кратчайшее время провести мониторинг заторов на дорогах для того, чтобы перенастроить светофоры и изменить их. Но это не может быть решением из кабинета, здесь нужно работать специалистам. Я помню ряд решений, которые у нас в кабинетах принимались – потом пробки на пустом месте возникали».





Артём Ежаков



