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21:07, 1 февраля 2021 года В Орле недовольны выполнением инвестпроекта по Западной объездной дороге Об этом заявил сегодня глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я запланировал на аппаратном совещании в понедельник поставить вопрос о Западной объездной дороге, потому что соглашение, которое у нас с инвестором есть, – оно не выполняется, и я считаю, что нужно ставить задачу уже несколько по-другому. Ждать бесконечно инвестора мы не можем – будем работать».



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Артём Ежаков



