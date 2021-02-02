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9:51, 2 февраля 2021 года В столкновении двух иномарок в Орле пострадал ребенок ДТП произошло накануне в 20:15.





Выезжая из дворов на улицу Авиационную, 18-летний водитель «Форда Фокус» допустил столкновение со «Шкодой Октавиа». Во второй иномарке пострадал находившийся в пассажирском кресле 11-летний мальчик, лечиться от травм он будет амбулаторно.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек (несовершеннолетний) получил травмы – сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Фото пресс-службы регионального УМВД





Артём Ежаков



