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10:01, 2 февраля 2021 года

Антитела к коронавирусу имеет почти четверть обследованных орловцев

Данные были озвучены на вчерашнем заседании регионального оперативного штаба.


Докладчиком выступил глава областного Роспотребнадзора Александр Румянцев. Согласно озвученной информации, в регионе проведено 52 644 серологических исследования на наличие антител к COVID-19. Положительный титр выявлен в 12 561 случае, или 24%.

Общий охват тестирования на коронавирус приближается к полумиллиону исследований. На данный момент в регионе проведено 442 295 ПЦР-исследования. За последние две недели в течение суток в среднем изучается 1 668 проб – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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