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10:30, 2 февраля 2021 года

В Орловской области выявили факт особо крупного строительного мошенничества

У полицейских уже есть подозреваемый.


По предварительным данным, в период с июля 2019 года по июль 2020 года подозреваемый – гендиректор строительной фирмы – занимался возведением спортивного объекта в Орловском районе. Используя служебное положение, он внес ложную информацию в акты приемки сооружения и документы освидетельствования скрытых работ (которые невозможно оценить, не разбирая конструкцию). Оказалось, что материалы, используемые подрядчиком, дешевле, чем заявленные в актах. Нанесенный 38-летним мужчиной ущерб был оценен в 5,6 миллиона рублей, что является особо крупным размером.

Факт преступления был выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается – сообщает пресс-служба Управления.


Артём Ежаков
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