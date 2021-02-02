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10:30, 2 февраля 2021 года В Орловской области выявили факт особо крупного строительного мошенничества У полицейских уже есть подозреваемый.





По предварительным данным, в период с июля 2019 года по июль 2020 года подозреваемый – гендиректор строительной фирмы – занимался возведением спортивного объекта в Орловском районе. Используя служебное положение, он внес ложную информацию в акты приемки сооружения и документы освидетельствования скрытых работ (которые невозможно оценить, не разбирая конструкцию). Оказалось, что материалы, используемые подрядчиком, дешевле, чем заявленные в актах. Нанесенный 38-летним мужчиной ущерб был оценен в 5,6 миллиона рублей, что является особо крупным размером.



Факт преступления был выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается – сообщает пресс-служба Управления.





Артём Ежаков



