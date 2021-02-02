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11:30, 2 февраля 2021 года В Орловской области 162 новых случая коронавируса, 4 - летальные В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 162 случая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 27 046.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 867. Накануне выписано 167 жителей региона, с начала пандемии – 23 823. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 4 – летальный исход был зафиксирован 356 раз.



Суточная заболеваемость в России – 16 643, всего – 3 884 730. Накануне выздоровело – 22 372, всего – 3 340 545. На лечении – 470 027. Количество смертей за сутки – 539, за все время разгула коронавируса – 74 158.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



