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11:45, 2 февраля 2021 года Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области Оперативный штаб представил инфографику распространения COVID-19 в регионе на 2 февраля.





Суточный прирост в Орловской области:

Орел – 99; Орловский район – 21; Болховский – 19; Должанский – 7; Урицкий и Мценский – по 5; Знаменский – 3; Хотынецкий – 2; Шаблыкинский – 1.



Со старта распространения коронавируса:

Орел – 13 870; Орловский район – 3 444; Болховский – 538; Знаменский – 154; Хотынецкий – 483; Урицкий – 578; Шаблыкинский – 193; Сосковский – 175; Кромской – 322; Дмитровский – 641; Свердловский – 405; Троснянский – 280; Глазуновский – 174; Малоархангельский – 386; Покровский – 484; Колпнянский – 263; Должанский – 223; Ливенский – 547. Ливны – 1 064; Верховский – 289; Залегощенский – 378; Краснозоренский – 189; Новодеревеньковский – 391; Новосильский – 136; Корсаковский – 62; Мценск и Мценский район – 1 377.



Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 27 046, за сутки – 162, выписано – 167. Выздоровело за все время – 23 823, на лечении – 2 867. От осложнений на фоне новой болезни в области скончались 356 человек – накануне умерли 4 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



