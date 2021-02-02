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12:01, 2 февраля 2021 года

Еще раз о COVID-19

Почти год орловская городская больница имени Боткина имеет дело с коронавирусной инфекцией. Врачи уже могут сделать определенные выводы. О том, как защитить себя от вируса, как отличить коронавирусную инфекцию от ОРЗ, кто находится в группе риска, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала главный инфекционист Орловской области Виктория Адоньева.


Какие меры профилактики ковид вы считаете действенными?
 
- Это, наверное, то, что нам показывает ежедневная практика, когда люди на какой-то период разобщены, заболеваемость снижается. Когда в новогодние праздники люди не работали, сидели дома, заболеваемость снизилась ощутимо, в том числе и количество госпитализаций. Еще ношение масок - и здоровыми, и больными - уменьшает количество заболевших. Сейчас ситуация гораздо спокойнее, чем была до нового года.
 
Какие стадии развития заболевания коронавирусной инфекцией различают медики, и как нужно вести себя на каждом из этих этапов?
 
- Первая стадия – это стадия респираторной инфекции, и лечится она так же, как и все респираторные инфекции: назальная форма интерферона, жаропонижающее, обильное питье, витамины, отхаркивающие средства, если присоединился кашель. Это первая неделя, легкий ковид. У большинства пациентов эти и заканчивается. А вот тяжелое течение развивается у людей с неадекватным иммунным ответом. Высокое количество вируса может накапливаться у людей со сниженным иммунитетом - это онкологические пациенты, с тяжелой соматической патологией. Также тяжелому течению подвержены и молодые, и взрослые, и подростки, у которых, наоборот, реактивный, бурный иммунитет. Есть такой термин – «цитокиновый шторм». Это и есть гиперергическая реакция иммунитета в ответ на внедрение вируса. Обычно это после пятых-седьмых суток возникает второй выраженный подъем температуры, появление чувства стеснения в грудной клетке, появление болевых ощущений, кашля и одышки. Основной угрожающий симптом это одышка. Это тот сигнал, который говорит человеку, что он немедленно должен обратиться за медицинской помощью, желательно госпитализироваться в эти же сутки с тем, чтобы мы смогли начать интенсивную терапию.
 
Как отличить симптомы ковида от других ОРВИ?
 
- При легком течении практически никак. Часто описывают такой симптом как потеря обоняния. Он у многих пациентов с ковидом присутствует, и обоняние восстанавливается очень медленно, у некоторых наших пациентов даже спустя несколько месяцев после перенесенного заболевания. Отмечается потеря вкусовых ощущений, очень выраженные головные боли, мышечные боли. Но надо помнить о том, что потеря обоняния может быть и при банальном ОРЗ, риновирусной инфекции, когда очень выраженный отек слизистой оболочки носа. Тут важно не поддаться панике, а обратиться к врачу, чтобы он смог путем лабораторных исследований и осмотра пациента дифференцировать эти состояния. 
 
Нужно ли самостоятельно делать тест ПЦР, если его не назначает врач?
 
- Невозможно однозначно ответить на этот вопрос. Логично - да, надо сделать, чтобы понять, что с тобой. Вопрос в том, как это сделать, не выходя из дома и не подвергая риску заражения окружающих. 
 
По каким причинам кто-то переносит ковид легко, а кто-то тяжело?
 
- Тяжелее болеют мужчины, лица с сопутствующей тяжелой патологией, пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, ожирением и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Мы пытались анализировать по своему стационару: среди числа пациентов, погибших от ковид, у 70% были заболевания сердечно-сосудистой системы, у половины - ожирение и сахарный диабет второго типа, все остальные сопутствующие заболевания были менее значимы. Пожалуй, упомянуть надо хроническую болезнь почек - эти пациенты очень плохо переносят ковид.



Елена Литинская
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