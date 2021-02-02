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12:01, 2 февраля 2021 года Дорогу на Болховском шоссе и Маслозаводском переулке в Орле отремонтируют в этом году На эти цели, по решению губернатора, выделят финансирование.





Как сообщил накануне мэр Орла Юрий Парахин, к концу марта планируется объявить конкурсные процедуры по ремонту Болховского шоссе. Что касается Маслозаводского переулка, ожидается, что в течение двух месяцев будут завершены проектные работы. Всего же в 2021 году в Орловской области отремонтируют 105 километров дорог - в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». На эти цели выделено более 4 миллиардов рублей, 1,3 из которых - федеральные средства.





Юлия Сабельникова



