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12:34, 2 февраля 2021 года На одном из участков Карачевского шоссе в Орле появились фонари Раньше их здесь никогда не было.





С инициативой установки освещения выступили активисты ОНФ и городской отдел ГИБДД. Фонарные столбы установили на участке от улицы Мостовой до границы города. Здесь активный транспортный поток: автомобилисты едут из нескольких районов области и соседних регионов. Освещение поможет снизить аварийность.





Татьяна Напольских



