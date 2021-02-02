вторник 2.02.2021 15:24:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:45, 2 февраля 2021 года

Попытка сбыта крупного объема наркотиков обеспечила орловцу реальный срок

Мужчину приговорили к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.


Как было доказано в суде, мужчина вступил в сговор с ранее неизвестным ему человеком с целью сбыта запрещенных веществ. Осужденный попытался использовать для распространения крупного объема наркотиков информационно-коммуникативные сети, включая «Интернет». К счастью, силовики успели пресечь преступление. Кроме этого, у мужчины нашли 1,59 грамма запрещенного вещества, которое тот хранил при себе.

Бывшего фигуранта судили по трем статьям: ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере), ч. 3 ст. 30 п. «г», а также ч. 4 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). 
 
Приговор суда – 9 лет и 1 месяц колонии строгого режима. Апелляция защиты ни к чему не привела – вердикт остался без изменений, сообщает сайт областной прокуратуры.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.