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12:45, 2 февраля 2021 года Попытка сбыта крупного объема наркотиков обеспечила орловцу реальный срок Мужчину приговорили к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.





Как было доказано в суде, мужчина вступил в сговор с ранее неизвестным ему человеком с целью сбыта запрещенных веществ. Осужденный попытался использовать для распространения крупного объема наркотиков информационно-коммуникативные сети, включая «Интернет». К счастью, силовики успели пресечь преступление. Кроме этого, у мужчины нашли 1,59 грамма запрещенного вещества, которое тот хранил при себе.



Бывшего фигуранта судили по трем статьям: ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере), ч. 3 ст. 30 п. «г», а также ч. 4 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Приговор суда – 9 лет и 1 месяц колонии строгого режима. Апелляция защиты ни к чему не привела – вердикт остался без изменений, сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



