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12:50, 2 февраля 2021 года В Орловской области выявлен факт многомиллионного сокрытия налогов Под подозрение попал бывший руководитель Опытной станции «Стрелецкая».





По данным правоохранителей, подследственный знал об имеющейся у предприятия налоговой задолженности, и, тем не менее, в период с августа 2019 года по январь 2020 года сокрыл более 25 миллионов рублей, из которых должна была происходить оплата. В течение этого времени мужчина неоднократно игнорировал требования налоговиков.

Преступление выявлено сотрудниками полиции и МРИ ФНС России № 8 по Орловской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). Расследование продолжается – сообщает сайт областного СК.





Артём Ежаков



