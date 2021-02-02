В Орловской области выявлен факт многомиллионного сокрытия налогов

|
|Главная » Новости
12:50, 2 февраля 2021 года
В Орловской области выявлен факт многомиллионного сокрытия налоговПод подозрение попал бывший руководитель Опытной станции «Стрелецкая».
По данным правоохранителей, подследственный знал об имеющейся у предприятия налоговой задолженности, и, тем не менее, в период с августа 2019 года по январь 2020 года сокрыл более 25 миллионов рублей, из которых должна была происходить оплата. В течение этого времени мужчина неоднократно игнорировал требования налоговиков.
Преступление выявлено сотрудниками полиции и МРИ ФНС России № 8 по Орловской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). Расследование продолжается – сообщает
сайт областного СК.
Артём Ежаков