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13:00, 2 февраля 2021 года Орловские медики получат выплаты за раннее выявление онкологии у пациентов На эти цели премьер-министр Мишустин выделил региону 5 миллионов 116 тысяч рублей.





Средства будут выплачиваться врачам, обнаружившим онкологию у пациентов во время плановых медицинских осмотров и при проведении диспансеризации. Решение о выделении Орловской области более 5 миллионов рублей на эти цели было утверждено 29 января по результатам заседания Правительства страны, прошедшего днем ранее. В целом, между областями распределят более 1 миллиарда 100 миллионов рублей – сообщает сайт Правительства России.





Артём Ежаков



