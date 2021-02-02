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15:07, 2 февраля 2021 года В Орле вынесли приговор по делу о жестоком избиении Подсудимые получили реальные сроки лишения свободы.





Преступление произошло в начале июля 2019 года. Как было доказано в суде, в ходе застолья двое мужчин повздорили друг с другом, после чего гость избил хозяина жилища кулаками и подвернувшимся под руку газовым ключом. После этого обидчик ушел, чтобы вернуться через час со своим приятелем. Охмелевшие мужчины продолжили бить потерпевшего – ногами и металлической «лапой» для обуви. Один из осужденных ножом нанес жертве порез на шее. Несчастный получил травмы разной степени тяжести, повлекшие вред здоровью. Злоумышленники требовали от мужчины 10 000 рублей за прекращение избиения, но этих денег у не оказалось.



Фигуранты вину в побоях признали частично, в вымогательстве – отвергли. Их судили по п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ. Приговором Фемиды один из злоумышленников получил 10 лет колонии строгого режима, второй – 9 лет, сообщает сайт Железнодорожного районного суда.





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