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15:24, 2 февраля 2021 года

Орловцам предлагают увидеть реализм в живописи

«Против течения» - так называется выставка живописи, которая открылась в Орловском музее изобразительных искусств. Авторы – Василий Куракса и Наталья Антохина-Куракса. Творческий тандем семейной пары сохраняет, в противовес новейшим арт-течениям, традицию русской живописной школы. Зрителям предлагается реалистичный, трогательный, ясный пейзаж.


 То, что сегодня представлено в залах музея изобразительного искусства в Орле, - результат творческих поездок художников на Кавказ, Поволжье, Среднюю полосу России. Русская деревня, поля и леса, храмы и пристани - все, что трогает сердце и душу, что питает вдохновение и дает возможность видеть простые, но очень красивые моменты жизни.

В Орле Василий Куракса и Наталья Антохина-Куракса выставляются впервые, хотя во многих городах России уже хорошо знакомы с их живописью. Их работы находятся в семи российских музеях и в частных коллекциях за рубежом. 70 произведений живописи, выставленные в трех залах музея ИЗО, действительно дают полное представление о творчестве семейной пары.

Яна Патокина, член Союза художников России: «Это пейзажисты, которые окончили академию Глазунова, прошли обучение в мастерской Ткачевых, их творчество направлено на сохранение русских реалистических традиций, что очень ценно в наше время».

Сегодня эти художники, безусловно, одни из ведущих пейзажистов России. Приверженцев русского реализма на самом деле не так и много. Но Василий Куракса считает, что, заглядывая в будущее, можно сказать, что школа традиционной живописи будет жить, несмотря на то, что многие активно ищут новые пути в искусстве.

Выставка понравится поклонниками русского реализма - такие искренние, душевные и теплые работы увидишь не часто, плюс безусловный профессионализм и талант. Потому что природа это душа народа, его неотъемлемая часть. И показать ее так могут только мастера действительно в нее влюбленные.

Выставка – передвижная. С работами художников познакомились уже Москва, Брянск, Череповец. Весь год она будет путешествовать по России, и каждый ее житель несомненно увидит то, что ближе, прежде всего, ему.


Эва Стасюлевич
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