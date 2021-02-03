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15:25, 2 февраля 2021 года

Антон Гомозов не смог стать «Учителем года – 2020»

Учитель истории и обществознания гимназии № 16 города Орла остановился в шаге от финала конкурса.


О том, что Антону Гомозову не удалось пробиться в решающий этап «Учителя года – 2020», можно судить по публикации самого педагога в социальной сети. Историк и обществовед пожелал удачи пятерке финалистов. Сегодня сайт «Российское образование» огласил имя победителя – им стал ростовский преподаватель математики Михаил Гуров из Лицея классического элитарного образования.

По итогам конкурса Антон Гомозов вошел в «Топ-15» конкурса «Учитель года – 2020». Всего в соревновании участвовали 85 педагогов.


Артём Ежаков
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