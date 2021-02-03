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15:46, 2 февраля 2021 года В Орле появятся два новых светофора Об этом заявил сегодня на заседании областного правительства мэр Юрий Парахин.





Новые светофоры будут установлены по просьбам жителей города. Объекты разместят на пересечениях улиц Фомина и 4-й Курской с Речным переулком. Градоначальник объяснил необходимость светофоров безопасностью пешеходов, в частности, идущих к школе № 27 – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



