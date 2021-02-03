|
|
|Главная » Новости
15:49, 2 февраля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Регион перешагнул рубеж в 27 тысяч заболевших. За сутки - плюс 162.
- День воинской славы России. Сегодня - вспоминают Сталинградскую битву, погибших там героев и благодарят живущих сегодня освободителей
- Жизнь с частичными неудобствами. В деревне Лесная большой ценностью является вода. Как местные власти планируют решить эту проблему, расскажем в «Вестях».
- Как похолодание переносят четвероногие и пернатые? Мы заглянули в зооуголок Детского парка.
- 4 миллиарда - на дороги. В регионе отремонтируют в этом году больше 100 километров автотрасс.
- По жалобам жителей. На Карачевском шоссе в Орле добавили освещения.
Вести-Орёл