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15:49, 2 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Регион перешагнул рубеж в 27 тысяч заболевших. За сутки - плюс 162.



- День воинской славы России. Сегодня - вспоминают Сталинградскую битву, погибших там героев и благодарят живущих сегодня освободителей



- Жизнь с частичными неудобствами. В деревне Лесная большой ценностью является вода. Как местные власти планируют решить эту проблему, расскажем в «Вестях».



- Как похолодание переносят четвероногие и пернатые? Мы заглянули в зооуголок Детского парка.



- 4 миллиарда - на дороги. В регионе отремонтируют в этом году больше 100 километров автотрасс.



- По жалобам жителей. На Карачевском шоссе в Орле добавили освещения.



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