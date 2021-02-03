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16:55, 2 февраля 2021 года «Соцработница» лишила пожилую орловчанку 300 000 рублей Полицейские ведут поиск злоумышленницы.





Ранее 91-летнюю женщину посетила неизвестная, представившаяся социальным работником. Усыпив бдительность орловчанки рассказами о якобы положенных женщине льготах, злоумышленница похитила из дома жертвы сбережения в размере порядка 300 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.



Полицейские предупреждают граждан – не стоит доверять незнакомцам, предлагающим какие-либо услуги, особенно финансовые. УМВД подчеркивает: обмен денег в настоящее время не производится, а другие операции с билетами банка России никогда не совершаются на дому. Стоит лишний раз поговорить с пожилыми родственниками об угрозах, которые несут подобные визитёры. Этих гостей не стоит пускать за порог, несмотря на любые озвученные ими поводы. Стоит снабдить родных и друзей номерами ОВД или участкового, звонок по ним поможет раскрыть потенциальный обман – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



