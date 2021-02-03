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17:23, 2 февраля 2021 года В Орловской области одиноким пенсионерам помощь в вакцинации окажут соцработники Работники соцзащиты доставляют одиноким людям продукты, лекарства. С этой целью используются автомобили, закупленные департаментом социальной защиты по федеральному проекты «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Пенсионеров также будут доставлять в пункты вакцинации.





Заявки с просьбами привезти домой продукты, бытовую химию или лекарства принимают во всех отделениях соцзащиты. Правда, в приоритете одинокие пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Адрес значения не имеет.



Для помощи людям старше 65 в управлении соцзащиты задействованы автомобили. 32 внедорожника закуплены по нацпроекту «Демография» для всеобщей диспансеризации и профосмотров. Но во время пандемии им нашли более актуальное применение.



Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Сегодня мы эти машины используем, чтобы доставить нашим гражданам старшего возраста необходимые продукты, лекарства, доставить социальных работников, если такая необходимость есть».

Впрочем, помощь оказывают не только тем, за кем закреплен помощник, но и всем нуждающимся. Заявок поступает немало, и соцработникам нужно и по магазинам, и по аптекам, и по больницам побегать.



А совсем скоро новые автомобили будут задействованы и в вакцинации граждан, по поручению правительства Российской Федерации.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Ведем разъяснительную работу с теми гражданами, которых мы обслуживаем на дому, рассказываем про необходимость вакцинации, о противопоказаниях, и в ближайшее время будем работать по вакцинации и по доставке в пункты вакцинации пожилых граждан, с которыми работаем в наших структурах».

Что касается заявок на продукты и лекарства, то за прошедший год в отделения соцзащиты с такой просьбой обратилось больше трех тысяч человек.





Татьяна Тимохина



