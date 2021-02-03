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17:53, 2 февраля 2021 года

В Орле загорелось складское здание на улице Циолковского

Сообщение о возгорании на телефон 101 поступило в 15:56.


Огнем были охвачены внутренние помещения на площади около 100 кв. метров. Общая площадь здания около 1500 кв. метров. На тушении пожара работают семь единиц основной и специальной пожарной техники четырех пожарных частей города. Пожар локализован. Идет проливка конструкций.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, организовано взаимодействие с ГИБДД для регулировки движения в районе пожара. Дежурство осуществляют медики скорой помощи. Пострадавших нет.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области


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