В Орле загорелось складское здание на улице Циолковского

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17:53, 2 февраля 2021 года
В Орле загорелось складское здание на улице ЦиолковскогоСообщение о возгорании на телефон 101 поступило в 15:56.
Огнем были охвачены внутренние помещения на площади около 100 кв. метров. Общая площадь здания около 1500 кв. метров. На тушении пожара работают семь единиц основной и специальной пожарной техники четырех пожарных частей города. Пожар локализован. Идет проливка конструкций.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, организовано взаимодействие с ГИБДД для регулировки движения в районе пожара. Дежурство осуществляют медики скорой помощи. Пострадавших нет.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Орловское Информбюро