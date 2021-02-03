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17:55, 2 февраля 2021 года Орловцы отметили 78-ю годовщину разгрома фашистских войск в Сталинградской битве За мужество и массовый героизм десятки тысяч советских солдат и офицеров были удостоены правительственных наград. Среди них есть и орловские ветераны. С ними познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич. А еще сегодня по всей стране прошли уроки памяти.





В орловском техникуме путей сообщения имени Лапочкина прошел необычный урок. Семь студенческих команд приняли участие в военно-историческом квесте, который придумали и провели волонтеры Победы. На нескольких локациях ребята должны были выполнить задания, связанные с темой Сталинградской битвы. Команды конструировали мосты для переправы, носилки для раненых, а самое главное, познакомились с биографиями защитников Сталинграда и событиями, которые там происходили.



А вот в сердце железнодорожника Валентина Ларина Сталинград остался навсегда. Валентин Дмитриевич в декабре минувшего года отметил 97-й день рождения. Всю войну он прошел от начала и до конца. Служил кочегаром и машинистом бронепоездов, которые доставляли к линии фронта боеприпасы, а назад везли раненых. Валентин Ларин награжден медалью «За оборону Сталинграда», но его дочь рассказывает, что одной из самых дорогих наград стал для него значок «Почетный железнодорожник».



Татьяна Дегтярёва, дочь ветерана Великой Отечественной войны: «Он остановил вагоны с ранеными, паровоз разбомбили, и поезд пошел под откос, а они стояли на запасном пути - колодки подложил и остановили».

Из ныне живущих в Орле осталось только четыре защитника Сталинграда. В гости к Василию Михайловичу Онищуку вместе с волонтерами приехала депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Они знакомы еще с тех времен, когда ветеран Великой Отечественной преподавал историю в Орловском государственном университете. Совсем юным, шестнадцатилетним бойцом осенью 1942 года Василий Онищук на баржах подвозил к охваченному боями Сталинграду боеприпасы, а затем участвовал и в уличных боях.



По данным историков, средняя продолжительность жизни немецкого или русского солдата в Сталинграде составляла около 15 минут. Огонь был такой плотности, что любой человек едва ли имел шансы дожить до следующего дня. Город бесконечными бомбежками был стерт с лица земли, но не сдался. Победа в Сталинградской битве стала коренным переломом не только на фронтах, но и сознании бойцов советской армии, в чьих рядах сражались и наши земляки.





Эва Стасюлевич



