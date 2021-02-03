среда 3.02.2021 00:01:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:35, 2 февраля 2021 года

Вакцинация орловцев от коронавируса продолжается

Около пяти тысяч человек уже сделали прививку. В поликлинике № 3 Орла за день прививают в среднем до 50 человек. И в ближайшее время цифру планируют увеличить до 80.


Спрос на прививку, как говорят медики, сейчас увеличился. Но тем, кто переболел ковидом, врачи советуют прививаться спустя полгода. Записаться на вакцинацию можно несколькими способами: по номеру 122, на портале Госуслуг и через электронную регистратуру, а также в самом лечебном учреждении.

Роман Селищев, главный врач поликлиники №3 г. Орла: «Во избежание пересечения потоков прием на вакцинацию начинается с 14 часов. Перед вакцинацией доктор осматривает пациента, измеряет температуру тела, собирает эпиданамнез, дальше все заносится в информационную систему». 



Юлия Опанасюк
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.