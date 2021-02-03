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18:35, 2 февраля 2021 года Вакцинация орловцев от коронавируса продолжается Около пяти тысяч человек уже сделали прививку. В поликлинике № 3 Орла за день прививают в среднем до 50 человек. И в ближайшее время цифру планируют увеличить до 80.





Спрос на прививку, как говорят медики, сейчас увеличился. Но тем, кто переболел ковидом, врачи советуют прививаться спустя полгода. Записаться на вакцинацию можно несколькими способами: по номеру 122, на портале Госуслуг и через электронную регистратуру, а также в самом лечебном учреждении.



Роман Селищев, главный врач поликлиники №3 г. Орла: «Во избежание пересечения потоков прием на вакцинацию начинается с 14 часов. Перед вакцинацией доктор осматривает пациента, измеряет температуру тела, собирает эпиданамнез, дальше все заносится в информационную систему».





Юлия Опанасюк



