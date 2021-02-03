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19:11, 2 февраля 2021 года

Президент страны Владимир Путин сегодня встретился с лауреатами конкурса «Учитель года»

Среди них и наш земляк - историк 16-й орловской гимназии Антон Гомозов.


Антон Гомозов вошел в список 15-ти лучших учителей России, но, к сожалению, остановился в шаге от финала престижного конкурса. А победа в этом году досталась педагогу из Ростова-на-Дону Михаилу Гурову. Его и всех лауреатов глава государства поблагодарил за «благородный, творческий и нелегкий учительский труд». Владимир Путин поздравил лучших педагогов страны с успехом и отметил, что его они добились, потому что искренне увлечены своим делом, своим призванием.

Владимир Путин: «Задача государства, его приоритет остаются неизменными. Хочу вас заверить: мы и дальше будем делать всё для того, чтобы школа, система образования были по-настоящему современными, в том числе чтобы появился и скоростной интернет, чтобы каждый ребёнок смог раскрыть свой талант, найти свой путь в мире знаний, чтобы ему было интересно учиться, а учитель чувствовал поддержку государства и общества».



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