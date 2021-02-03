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19:19, 2 февраля 2021 года Антон Гомозов выступил с инициативой снять фильм о выдающихся учителях Сегодня учитель орловской гимназии № 16 присутствовал на встрече с президентом страны. Встреча с лауреатами конкурса «Учитель года»

прошла в онлайн-формате.





Владимир Путин поблагодарил лауреатов конкурса «Учитель года» за «благородный, творческий и нелегкий учительский труд». Президент поздравил лучших педагогов страны с успехом и отметил, что его они добились, потому что искренне увлечены своим делом, своим призванием.



Участники встречи имели возможность пообщаться с президентом, рассказать о своей деятельности, задать вопросы. Антон Гомозов выступил с инициативой снять фильм о выдающихся учителях страны.



Антон Гомозов, учитель гимназии № 16 (Орел): «В последнее время появилось достаточно много отечественных фильмов про наших выдающихся деятелей в спорте, в космонавтике, о героях войны. Это, безусловно, очень правильно, потому что в том числе и подрастающему поколению это позволяет знакомиться с нашей историей.

Я думаю, что мои коллеги со мной согласятся, да и все педсообщество, если будет какая-то инициатива снять фильм про выдающихся учителей, быть может, тех, которых с нами сейчас уже нет. Это Шаталов, это Ушинский. Может быть, тех выдающихся людях, которые сейчас работают на ниве образования. Это Шалва Александрович Амонашвили, многие другие люди.



Я думаю, если подобные фильмы появятся в прокате, это позволит повысить престиж учительской профессии, в принципе познакомиться людям с нашим достаточно интересным и нелегким трудом».



Глава государства положительно оценил идею орловского педагога и пообещал содействие в этом вопросе.



Владимир Путин: «Хорошая идея. Проговорим это обязательно и в Администрации Президента, и с коллегами поговорим с наших основных каналов, с компаниями обсудим, которые работают в этой сфере. Хорошая мысль. Спасибо».

Напомним, Антон Гомозов вошел в список 15-ти лучших учителей России. После объявления победителя конкурса «Учитель года России», которым стал педагог из Ростова-на-Дону Михаил Гуров, состоялась встреча с президентом страны Владимиром Путиным. Встреча прошла в онлайн-формате. Лауреаты конкурса собрались в триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде.





Орловское Информбюро



