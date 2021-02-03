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21:19, 2 февраля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Сегодня президент страны встретился с лауреатами конкурса «Учитель года». Среди них и орловский педагог.
- 78 лет назад закончилось самое кровопролитное сражение, переломившее ход Великой Отечественной. Мы встретились с героями Сталинградской битвы.
- Социальная помощь стала ближе. Достаточно просто позвонить. Какие заявки принимают в отделениях соцзащиты, и кто может рассчитывать на помощь, расскажем в «Вестях».
- «Точки роста» шагают по Орловщине. К открытию готовятся еще три центра.
- Врачебное и дошкольное новоселье. Сегодня в Ливенском районе день открытий.
Вести-Орёл